Sergen Yalçın Hatayspor Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakat futbolcularla ilgili olarak açıklama yaptı.

Lig yarışıyla ilgili konuşan Sergen Yalçın "Zor bir maç, Hatayspor da iyi performans sergiliyor. Geçen hafta kazanarak moral bulduk. Kazanmak istiyoruz. Sakatlıklar var, önemli oyuncularımız yok. Önümüzde başarılı giden Trabzonspor var. Onları kaçırmak istemiyoruz. Puan farkının açılmasını istemiyoruz. Umarım kazanırız." dedi.

"PJANIC, LIZBON'DA YOK"

Sakatlıklarla ilgili de konuşan Sergen Yalçın "Miralem Pjanic, Galatasaray maçında problem hissetti. Ağrıları var. Josef'in kasığında problem var. Pjanic'in Sporting Lizbon'da da oynayacağını düşünmüyorum. Josef'in durumu da net değil. Haftaya lig maçında olabilirler. Sakatlıklar nedeniyle arka arkaya aynı 11'le çıkamadık." ifadelerini kullandı.