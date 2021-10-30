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Hatayspor Beşiktaş maçında sakatlanan Batshuayi oyuna devam edemedi!

Son dakika Hatayspor Beşiktaş maçı haberleri: Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 24. dakikasında sakatlanan Batshuayi oyuna devam edemedi ve yerini Kenan Karaman'a bıraktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 16:27 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 16:43
Hatayspor Beşiktaş maçında sakatlanan Batshuayi oyuna devam edemedi!

Beşiktaş Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 22. dakikasında siyah-beyazlılarda şok bir sakatlık yaşandı.

Topsuz alanda sakatlanan Michy Batshuayi oyuna devam edemedi.

Tedavisi yapıldıktan sonra yaklaşık 2 dakika kadar kendisini deneyen Belçikalı futbolcu, arka adalesini tutarak tekrar kendini yere bırakarak değişiklik istedi.

Kara Kartal'ın yıldız futbolcusu 24. dakikada oyundan çıkarak yerini Kenan Karaman'a bıraktı.


NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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