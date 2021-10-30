Hatayspor Beşiktaş maçında sakatlanan Batshuayi oyuna devam edemedi!

Beşiktaş Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 22. dakikasında siyah-beyazlılarda şok bir sakatlık yaşandı.

Topsuz alanda sakatlanan Michy Batshuayi oyuna devam edemedi.

Tedavisi yapıldıktan sonra yaklaşık 2 dakika kadar kendisini deneyen Belçikalı futbolcu, arka adalesini tutarak tekrar kendini yere bırakarak değişiklik istedi.

Kara Kartal'ın yıldız futbolcusu 24. dakikada oyundan çıkarak yerini Kenan Karaman'a bıraktı.





NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.