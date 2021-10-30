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Hatayspor Beşiktaş maçında Mehmet Topal'ın golü VAR incelemesi sonrası geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlıların 73. dakikada Mehmet Topal ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. İşte o pozisyon...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 18:23
Hatayspor Beşiktaş maçında Mehmet Topal'ın golü VAR incelemesi sonrası geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon

Beşiktaş'ın Hatayspor maçının 72. dakikasında Mehmet Topal ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Siyah-beyazlıların atağında Mehmet Topal'ın, penaltı noktası civarında topuğuyla yaptığı vuruş köşeden ağlarla buluştu. VAR uyarısı sonrası hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu izlemeye gitti.

Çakır, pozisyonu monitörden izledikten sonra yardımcı hakemi Bahattin Duran'ı çağırdı. Duran ile bir süre fikir alışverişinde bulunan Çakır, golü iptal etti. Gol anında Montero'nun ofsayt olduğu kararı verildi.

Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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