Hatayspor Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem! "Bu seviyede..."

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:



Maça mağlup başladık, kötü bir gol yedik. Bu seviyelerde yemememiz gereken bir gol yedik. Bugün iyi oynadığımız söylenemez. Deplasmanda kötü oynamaya, puan kaybetmeye devam ediyoruz. Oyunla ilgili söylenecek pek bir şey yok.

İki maç var, ardından milli ara girecek. Hazırlanacağız, önce Sporting maçı ardından Trabzonspor maçı var. Mücadele gücümüz istediğimiz seviye de değil. Çalışacağız, bakacağız.

Batshuayi'nin durumunu bilmiyorum. Yarın belli olur. Beşiktaş'ta oynayan bu seviyede oyuncuların daha fazla mücadele edip, daha fazla konsantre olması gerekiyor.