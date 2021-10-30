Haberler Beşiktaş Hatayspor Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem! "Bu seviyede..."

Hatayspor Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem! "Bu seviyede..."

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Zorlu mücadeleyi 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar, üst üste üçüncü deplasmandan mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Beşiktaş'ta oynayan bu seviyede oyuncuların daha fazla mücadele edip, daha fazla konsantre olması gerekiyor." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 18:40 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 18:46
Hatayspor Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem! "Bu seviyede..."

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Maça mağlup başladık, kötü bir gol yedik. Bu seviyelerde yemememiz gereken bir gol yedik. Bugün iyi oynadığımız söylenemez. Deplasmanda kötü oynamaya, puan kaybetmeye devam ediyoruz. Oyunla ilgili söylenecek pek bir şey yok.

İki maç var, ardından milli ara girecek. Hazırlanacağız, önce Sporting maçı ardından Trabzonspor maçı var. Mücadele gücümüz istediğimiz seviye de değil. Çalışacağız, bakacağız.

Batshuayi'nin durumunu bilmiyorum. Yarın belli olur. Beşiktaş'ta oynayan bu seviyede oyuncuların daha fazla mücadele edip, daha fazla konsantre olması gerekiyor.

SON DAKİKA