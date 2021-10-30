Hatayspor - Beşiktaş maçı sonrası Mehmet Topal konuştu! Cüneyt Çakır ve ofsayt...

Beşiktaşlı Mehmet Topal, Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, VAR kararı sonrası ofsayt olarak değerlendirilen gole dair konuştu.

İşte o sözler...

"Hocalarımız ofsayt pozisyonunu değerlendirecektir. Cüneyt Çakır hoca, kalecinin görüş açısını kapatıyor dedi. Ne kadar konuşsak da bir şey değişmeyecek.

Oyuna tutuk başladık ama pozisyonlarımız da var. Kendi hatalarımızdan basit ve yakışmayacak bir gol yedik. Lig uzun maraton. Bunu telafi edecek gücümüz var. Berabere de bitebilirdi ama olmadı.

Şimdi Şampiyonlar Ligi ve arkasından Trabzonspor ile zorlu bir derbi var. Bunu unutacağız. Derbide iyi bir galibiyeti taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz."