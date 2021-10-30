Hatayspor - Beşiktaş maçı CANLI

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor. Galatasaray derbisini kazanan siyah beyazlılar, zorlu deplasmandan 3 puan alarak zirve yarışını sürdürmek istiyor. Hatayspor ise sahasında puan veya puanlar alma peşinde.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Necip, Atiba, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Hatayspor: Munir, Fatih, Burak, Kamil Ahmet, Adekugbe, Adama Traore, Ruben, Boudjemaa, Saba, El Kaabi, Mame Diouf

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Beşiktaş maçı saat 16:00 başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.