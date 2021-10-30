Falcao Rayo Vallecano'da ayın futbolcusu seçildi

Galatasaray'dan sezon başında ayrılan ve Rayo Vallecano'nun yolunu tutan Radamel Falcao, İspanya'da şov yapmaya devam ediyor. Kolombiyalı yıldızın, Galatasaray'dakinin aksine istikrarlı görüntüsüyle herkesi şaşırttı.

AYIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

La Liga'da çıktığı 6 maçta 4 gol kaydeden Falcao, son olarak Barcelona'nın yıkımına neden olmuştu. Kolombiyalı golcü, Vallecano'da Eylül ayının en iyi futbolcusu seçildi. Galatasaray'da yaklaşık 3 sezon sakatlıklardan dolayı katkı veremeyen Falcao'nun istikrarlı görüntüsü Sarı-Kırmızılı taraftarlara hayal kırıklığı yaşattı.

62.3 DAKİKA BİR GOL ATIYOR

Takımının Barcelona karşısındaki 19 senelik kazanamama serisini sonlandıran Falcao, Avrupa'nın beş büyük liginde dakika başına gol ortalamasında sadece Erling Haaland'ın gerisinde kaldı. Norveçli santrfor ortalama her 60 dakikada bir gol bulurken, Falcao ise sahada kaldığı her 62.3 dakikada bir fileleri sarsmayı başardı.

LEWANDOWSKI VE SALAH'I GERİDE BIRAKTI

Roberto Firmino, Robert Lewandowski ve Mohamed Salah gibi isimleri geride bırakmayı başaran tecrübeli golcü uzun süren sakatlığının izlerini de yavaş yavaş atmaya başladı. Falcao'nun gösterdiği performansla Kolombiya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.