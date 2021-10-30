Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Beşiktaş Futbol A Takımı, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç için dün sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenman öncesinde, ay-yıldızlı bayrağımızın etrafında bir araya gelerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
Beşiktaş kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun" denildi.