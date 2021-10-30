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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu için Fransız kulübü yeniden devreye giriyor! Bonservisi...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılara henüz 12 yaşında transfer olan Ersin Destanoğlu, 20 yaşında performansının zirvesine çıktı. Beşiktaş formasıyla yaşadığı başarılı form grafiği ile beraber Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken Ersin Destanoğlu'na, daha önce Ligue 1 ekibi Nice talip olmuştu. Aktarılan bilgilere göre Nice, ocak ayında Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'nu yeniden isteyek. Öte yandan Nice'in, Ersin için ödemeye hazır olduğu rakam da belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu için Fransız kulübü yeniden devreye giriyor! Bonservisi...

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, transferin gözdesi olmaya devam ediyor. 20 yaşındaki Ersin, Nice'in gündeminden hiç düşmedi. Fransa'dan Le10Sport'un haberine göre; Lyon ve Lille'in de gündemine giren ancak Beşiktaş'ın talebi nedeniyle geri adım atan Fransız kulüplerinden Nice, bu transferden vazgeçmedi. Ersin Destanoğlu için ocak ayında bir kez daha nabız yoklayacak olan Lille, kesenin ağzını da açacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu için Fransız kulübü yeniden devreye giriyor! Bonservisi...

DEĞERİ HER GÜN ARTIYOR
Nice Teknik Direktörü Christophe Galtier, Ersin'in potansiyeliyle ilgili yönetime olumlu rapor verdi ve bu transferin bir an önce bitirilmesi gerektiğini iletti. Ersin'e İngiliz ve İtalyan kulüplerinin de ilgi duyduğu ve genç kalecinin fiyatının her geçen gün artacağına dair bilgi verdiği kaydedildi. Önümüzdeki günlerde Nice'in tekrar Ersin için Beşiktaş ile temasa geçeceği ve 10 milyon euro'luk bir teklifin hazır olduğu vurgulandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu için Fransız kulübü yeniden devreye giriyor! Bonservisi...

12 YAŞINDA GELDİ
12 yaşında Bayrampaşa altyapısından Beşiktaş'a transfer olan 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu, 55 resmi maçta siyah-beyazlı takımın kalesini korudu ve 21 maçta gole izin vermedi. Ersin Destanoğlu ortaya koyduğu performansla Fransız kulüpleri tarafından yakın takibe alındı.

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