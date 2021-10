BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu için Fransız kulübü yeniden devreye giriyor! Bonservisi...

Beşiktaş 'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu , transferin gözdesi olmaya devam ediyor. 20 yaşındaki Ersin, Nice 'in gündeminden hiç düşmedi. Fransa'dan Le10Sport'un haberine göre; Lyon ve Lille'in de gündemine giren ancak Beşiktaş'ın talebi nedeniyle geri adım atan Fransız kulüplerinden Nice, bu transferden vazgeçmedi. Ersin Destanoğlu için ocak ayında bir kez daha nabız yoklayacak olan Lille, kesenin ağzını da açacak.

DEĞERİ HER GÜN ARTIYOR

Nice Teknik Direktörü Christophe Galtier, Ersin'in potansiyeliyle ilgili yönetime olumlu rapor verdi ve bu transferin bir an önce bitirilmesi gerektiğini iletti. Ersin'e İngiliz ve İtalyan kulüplerinin de ilgi duyduğu ve genç kalecinin fiyatının her geçen gün artacağına dair bilgi verdiği kaydedildi. Önümüzdeki günlerde Nice'in tekrar Ersin için Beşiktaş ile temasa geçeceği ve 10 milyon euro'luk bir teklifin hazır olduğu vurgulandı.