BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'a Batshuayi'den kötü haber!

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların yıldız golcüsü Michy Batshuayi karşılaşmanın 21. dakikasında sakatlık geçirdi.

Belçikalı yıldız, sağ arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı. Tedavisi yapıldıktan sonra yaklaşık 2 dakika kadar kendisini deneyen 28 yaşındaki futbolcu, tekrar kendisini yere bırakarak değişiklik istedi. Batshuayi'nin yerine ise oyuna 24. dakikada Kenan Karaman dahil oldu.

SPORTING MAÇINDA YOK!

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın Hatayspor maçında sakatlanan Michy Batshuayi, Sporting maçında forma giyemeyecek. Belçikalı ismin Trabzonspor maçında ise oynamasının şüpheli olduğu bilgisine ulaşıldı.