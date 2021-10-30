Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'a Batshuayi'den kötü haber!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'a Batshuayi'den kötü haber!

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılarda Michy Batshuayi 21. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Arka adalesinde sorun yaşayan Belçikalı yıldızdan Kartal'a kötü haber geldi. 28 yaşındaki futbolcunun, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 22:20 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 22:41
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'a Batshuayi'den kötü haber!

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların yıldız golcüsü Michy Batshuayi karşılaşmanın 21. dakikasında sakatlık geçirdi.

Belçikalı yıldız, sağ arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı. Tedavisi yapıldıktan sonra yaklaşık 2 dakika kadar kendisini deneyen 28 yaşındaki futbolcu, tekrar kendisini yere bırakarak değişiklik istedi. Batshuayi'nin yerine ise oyuna 24. dakikada Kenan Karaman dahil oldu.

SPORTING MAÇINDA YOK!
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın Hatayspor maçında sakatlanan Michy Batshuayi, Sporting maçında forma giyemeyecek. Belçikalı ismin Trabzonspor maçında ise oynamasının şüpheli olduğu bilgisine ulaşıldı.

SON DAKİKA