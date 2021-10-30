BEŞİKTAŞ HABERİ: Josef de Souza ve Miralem Pjanic ile özel görüşme! Sergen Yalçın... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Josef de Souza ile Miralem Pjanic, Hatayspor kadrosuna alınmazken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın iki futbolcuyla görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Josef de Souza ile Miralem Pjanic, Hatayspor kadrosuna alınmazken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın iki futbolcuyla görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Tecrübeli hocanın, "Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile çok kritik bir maç oynayacağız. Portekiz'de size çok ihtiyacım olacak" sözleriyle oyuncularını bu maç öncesinde motive ettiği belirtildi.