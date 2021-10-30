Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Josef de Souza ve Miralem Pjanic ile özel görüşme! Sergen Yalçın... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ: Josef de Souza ve Miralem Pjanic ile özel görüşme! Sergen Yalçın... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de son olarak Galatasaray'ı mağlup edern Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan Josef de Souza ile Miralem Pjanic, Hatayspor kadrosuna alınmazken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın iki futbolcuyla görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 12:49
BEŞİKTAŞ HABERİ: Josef de Souza ve Miralem Pjanic ile özel görüşme! Sergen Yalçın... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Josef de Souza ile Miralem Pjanic, Hatayspor kadrosuna alınmazken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın iki futbolcuyla görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Josef de Souza ve Miralem Pjanic ile özel görüşme! Sergen Yalçın... (BJK spor haberi)

Tecrübeli hocanın, "Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile çok kritik bir maç oynayacağız. Portekiz'de size çok ihtiyacım olacak" sözleriyle oyuncularını bu maç öncesinde motive ettiği belirtildi.

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