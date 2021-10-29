Stefan Kuntz’a Ersin önerisi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, genç kalecisi Ersin'in A Milli Takım'a alınması gerektiğini ifade etti. Siyah-beyazlıların tecrübeli çalıştırıcısı, A Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz ile yaptığı bir görüşmede, "Ersin artık sadece milli takımda olmayı değil birinci kaleci olmayı hak ediyor" dediği öğrenildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, genç kalecisi Ersin'in A Milli Takım'a alınması gerektiğini ifade etti. Siyah-beyazlıların tecrübeli çalıştırıcısı, A Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz ile yaptığı bir görüşmede, "Ersin artık sadece milli takımda olmayı değil birinci kaleci olmayı hak ediyor" dediği öğrenildi.