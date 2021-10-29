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Stefan Kuntz’a Ersin önerisi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, genç kalecisi Ersin'in A Milli Takım'a alınması gerektiğini ifade etti. Siyah-beyazlıların tecrübeli çalıştırıcısı, A Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz ile yaptığı bir görüşmede, "Ersin artık sadece milli takımda olmayı değil birinci kaleci olmayı hak ediyor" dediği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 06:50
Stefan Kuntz’a Ersin önerisi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, genç kalecisi Ersin'in A Milli Takım'a alınması gerektiğini ifade etti. Siyah-beyazlıların tecrübeli çalıştırıcısı, A Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz ile yaptığı bir görüşmede, "Ersin artık sadece milli takımda olmayı değil birinci kaleci olmayı hak ediyor" dediği öğrenildi.
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