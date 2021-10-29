Souza Hatay’da oynamıyor

Beşiktaş'a, G.Saray maçı sonrası sorun yaşayan Josef de Souza'dan kötü haber geldi. Brezilyalı yıldızın dün çekilen MR'ında sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edildi. Sambacı yarın oynanacak Hatayspor karılaşmasında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'a, G.Saray maçı sonrası sorun yaşayan Josef de Souza'dan kötü haber geldi. Brezilyalı yıldızın dün çekilen MR'ında sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edildi. Sambacı yarın oynanacak Hatayspor karılaşmasında forma giyemeyecek.