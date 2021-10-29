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Beşiktaş haberleri | Cyle Larin’e zam!

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde takımının 2 golünü birden atan Cyle Larin için harekete geçildi. Yönetim, Kanadalı yıldıza haftaya yeni teklifini yapacak. Beşiktaş yönetimi, Larin'in menajerini İstanbul'a davet etti. Siyah-beyazlıların 1.6 milyon euro'luk tekliflerini 1 milyon 750 bin euro'ya yükselteceği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 06:50
Beşiktaş haberleri | Cyle Larin’e zam!
Beşiktaş'ta yeni sözleşme konusu yılan hikayesine dönen Larin'le ilgili gelecek hafta önemli gelişmeler yaşanacak. Pazartesi günü oynanan G.Saray derbisinde attığı 2 golle yeniden gönüllerde taht kuran Larin için yönetim harekete geçti. Sezon başından itibaren yapılan karşılıklı görüşmelerde taraflar arasında yıllık ücretle ilgili fark olduğu öğrenilirken, gelecek hafta önemli bir görüşme gerçekleştirilecek.

Larin'in menajeri Mavromaras'ın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Beşiktaş yönetimi ile tekrar masaya oturacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın hem teknik heyetin hem de taraftarın gözdesi olan Larin'le anlaşıp sözleşmesini uzatması bekleniyor. Senelik 1.6 milyon euro kazanan Larin'e son olarak yıllık 1 milyon 750 bin önerileceği öğrenilirken, tarafların yapılacak pazarlıklaB rın ardından el sıkışmaları bekleniyor.
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