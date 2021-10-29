Beşiktaş haberleri | Cyle Larin’e zam!

Larin'in menajeri Mavromaras'ın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Beşiktaş yönetimi ile tekrar masaya oturacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın hem teknik heyetin hem de taraftarın gözdesi olan Larin'le anlaşıp sözleşmesini uzatması bekleniyor. Senelik 1.6 milyon euro kazanan Larin'e son olarak yıllık 1 milyon 750 bin önerileceği öğrenilirken, tarafların yapılacak pazarlıklaB rın ardından el sıkışmaları bekleniyor.
Larin'in menajeri Mavromaras'ın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Beşiktaş yönetimi ile tekrar masaya oturacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın hem teknik heyetin hem de taraftarın gözdesi olan Larin'le anlaşıp sözleşmesini uzatması bekleniyor. Senelik 1.6 milyon euro kazanan Larin'e son olarak yıllık 1 milyon 750 bin önerileceği öğrenilirken, tarafların yapılacak pazarlıklaB rın ardından el sıkışmaları bekleniyor.