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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Vida'da son dakika! Anlaşma sağlandı mı?

Beşiktaş, bir yandan Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdürürken, diğer taraftan ise gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Domagoj Vida ile görüşmelerine hız veren siyah-beyazlı yönetim, Hırvat oyuncunun indirime yanaşmaması nedeniyle görüşmeleri askıya almıştı. Ancak yaşanan son gelişme işin gidişatını yeniden değiştirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 10:58
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Vida'da son dakika! Anlaşma sağlandı mı?

Beşiktaş 2017-18 sezonunun devre arasında transfer ettiği Domagoj Vida'nın sözleşmesini uzatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kontratı sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Domagoj Vida ile görüşmelerde büyük mesafe kat edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Vida'da son dakika! Anlaşma sağlandı mı?

Taraflar arasında ufak pürüzlerin kadldığı ve bu sorunların da giderilmesinin ardından Hırvat stoperle 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Vida'da son dakika! Anlaşma sağlandı mı?

Akşam'ın haberine göre; Siyah-Beyazlılardan yıllık 3,7 milyon euro kazanan Vida'nın yeni kontratla birlikte yaklaşık 1,7 milyon euro gibi bir ücret alması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Vida'da son dakika! Anlaşma sağlandı mı?

UZUN SÜRE GÖNDERİLMEK İSTENMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, maliyeti sebebiyle manşetlerden düşmeyen Domagoj Vida ile uzun süre maaş indirimi için görüşmeler yapmış, oyuncu 'Feda' demeyince gönderilmek istenmişti. Hırvat stopere birçok talip çıksa da transfere futbolcunun aldığı yüksek maaş engel olmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Vida'da son dakika! Anlaşma sağlandı mı?

15 GOL, 3 ASİSTLİK KATKI

Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 141 maça çıkan Domagoj Vida, 15 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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