BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Vida'da son dakika! Anlaşma sağlandı mı?

Beşiktaş 2017-18 sezonunun devre arasında transfer ettiği Domagoj Vida'nın sözleşmesini uzatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kontratı sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Domagoj Vida ile görüşmelerde büyük mesafe kat edildi.

Taraflar arasında ufak pürüzlerin kadldığı ve bu sorunların da giderilmesinin ardından Hırvat stoperle 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı belirtildi.