BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da forma savaşı! Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz ve N'Sakala...

Galatasaray derbisine 11'de başlayan ve performansı ile geçer not alan Umut Meraş teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Sakatlığını atlaran Umut Meraş ile Rıdvan Yılmaz arasında gelecek haftalarda büyük bir forma savaşı yaşanacağa benziyor.

Umut'un yorulmadan savaşması, Rıdvan'ın ise bu sezon 8 karşılaşmada 2 gol, 2 asiste imza atması Sergen hocayı seçim yapmakta bir hayli zorlayacak.