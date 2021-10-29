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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da forma savaşı! Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz ve N'Sakala...

Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Siyah-beyazlılarda en dikkat çeken isimlerden biri de UMut Meraş olmuştu. Milli futbolcunun bu performansı Kara Kartal'da forma savaşını kızıştırdı. Sergen Yalçın'ın gözdesi 3. bek durumuna düştü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 10:15
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da forma savaşı! Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz ve N'Sakala...

Galatasaray derbisine 11'de başlayan ve performansı ile geçer not alan Umut Meraş teknik heyetin yüzünü güldürdü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da forma savaşı! Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz ve N'Sakala...

Sakatlığını atlaran Umut Meraş ile Rıdvan Yılmaz arasında gelecek haftalarda büyük bir forma savaşı yaşanacağa benziyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da forma savaşı! Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz ve N'Sakala...

Umut'un yorulmadan savaşması, Rıdvan'ın ise bu sezon 8 karşılaşmada 2 gol, 2 asiste imza atması Sergen hocayı seçim yapmakta bir hayli zorlayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da forma savaşı! Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz ve N'Sakala...

Üstelik iki ismin de yerli olması nedeniyle N'Sakala 3. bek durumuna düşüyor.

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