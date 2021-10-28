Ümraniye’de kemik sesleri

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma koşularının ardından istasyon çalışması yapan futbolcular, basına kapalı bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılarda Mehmet Topal da takımla çalıştı. Sakatlık risk analizleri yapılan Pjanic ve Josef de Souza ise tedbir amaçlı olarak antrenmana çıkmayan isimler oldu. Galatasaray galibiyetinin ardından futbolcuların oldukça moralli olduğu gözlendi. Antrenman sırasında oyucuların hırslı olduğu kameralara yansıdı. Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına bugün devam edecek.