"Rakipleri izliyorum"

Beşıktaşlı genç kaleci Ersin Destanoğlu , dünkü idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Derbi ile ilgili konuşan başarılı file bekçisi kurtardığı penaltıyı anlattı. Ersin "Maçtan önce en çok nereye hangi açıda vuruyorlar diye bütün oyuncuları izlemiştim. Mostafa Mohamed topu alınca hislerim tamamen tuttuğum köşeydi, o da oraya vurdu. Analiz yapmak çok önemli. Ben de bütün rakipleri maç öncesinde izliyorum. Bu sayede penaltıyı kurtarmış oldum" ifadelerini kullandı.Ersın, Galatasaraylı kaleci Muslera 'nın hatalı gollerinin sorulması üzerine ise "Muslera birçok gencin örnek aldığı çok büyük kaleci. 10 yıldır burada. Büyük kaleciler belki basit goller yiyorlar ama çoğu büyük kalecinin tartışılmaz yeteneği var. Basit gol yenilebiliyor. Eleştiri de alıyorsunuz ama diğer maçta elinizden geleni yine yapıyorsunuz" diye konuştu. Başarılı kaleci ayrıca "Burada herkes takımın başarısı için var. Oynayan, oynamayan önemli değil. Önemli olan performansımız, maç kazanmak ve taraftarı mutlu etmek" dedi. Avrupa 'da futbol oynama hayali olduğunu söyleyen başarılı kaleci, "Bunu 16 yaşından beri istiyorum. Şimdi Beşiktaş 'ta oynuyorum. Bu sene de şampiyonluğa odaklandık. Kötü giden bir tablo vardı. İyi oynuyorduk ama sonuç alamıyorduk. Sonuç almaya da başlayacağız. Önemli olan Beşiktaş'ın başarısı. Birkaç sene sonra Avrupa hayalimi gerçekleştirebilirim. Beşiktaş'ta kupalar kazanmak istiyorum. Zamanı gelince de Avrupa hayalim var" dedi.Teknık direktör Sergen Yalçın'ın her zaman desteğini gördüğünü vurgulayan Destanoğlu, "19 yaşında kaleyi vermek ve oyuncunun arkasında durmak büyük iş. Sergen hocaya teşekkür etmek lazım. Hocamız her zaman arkamızda durdu. Konuşarak, diyalogla bizi maçlara hazırladı. Geçen sezon bizim için çok güzel ve zor bir seneydi. Bu sene de geçen sezonki gibi arkadaşlığın üst düzey olduğu bir ortam var burada. İki sezonki Ersin'i kıyaslayacak olursam, bu seneki Ersin geçen senekinden biraz daha iyi. Sergen hocanın bir programda 'Geçen sezonun en iyi oyuncusu Ersin'di' demesi daha da öz güven verdi" şeklinde konuştu.Mert Günok'la aralarındaki rekabet ile ilgili gelen bir soruya Destanoğlu, "Rekabet her oyuncu için önemli. Ne kadar oynarsanız performansınız o kadar artıyor. Mert ağabey bana çok destek oluyor. O oynadığında ben ona başarılar diliyorum. Rekabet takıma yansır, takıma yansıyınca da iyi sonuçlar alırız. Kim şans buluyorsa elinden geleni yapıyor" ifadesini kullandı.Alman kaleci Neuer'i halen örnek aldığını söyleyen genç kaleci, "Birçok ligi izliyorum, birçok takımı takip ediyorum. Beni örnek alan kardeşlerim vardır belki. Onlar da çalışmayı bırakmasınlar. Ellerinden geleni yapsınlar. Ben hiç yılmadım. A takıma çıktığımda dördüncü ya da beşinci kaleciydim. 19 yaşında ilk maçıma çıktım. Ekstra idmanlar yaptım. Kaleye geçince de bırakmamak için çalışmama ya devam ediyorum" diye konuştu.Ersin, G.Saray maçı sonrası Rıdvan'la şakalaşmaları için "Rıdvan'la uzun yıllara dayanan arkadaşlığımız var. Aynı lisede okuduk, evlerimiz yakındı. Niye kulağı mı çekti bilmiyorum ama galiba eli oraya kadar uzanabildi" dedi.