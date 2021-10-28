BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'nun bonservisi belirlendi! İşte istenen rakam

Süper Lig'de Beşiktaş'ın, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbi mücadelesinde kurtardığı penaltıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Ersin Destanoğlu'nun adı transfer dedikodularına karıştı.
Siyah-beyazlı takımın geçtiğimiz sezon ligde yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan başarılı eldiveni, Avrupa'nın önemli kulüplerinin takip ettiği ifade ediliyordu. Kartal, Ersin'in bonservisini belirledi. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş'ın transferinde ciddi bir gelir elde etmeyi planladığı Ersin Destanoğlu'nun performansı göz dolduruyor.