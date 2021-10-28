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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'nun bonservisi belirlendi! İşte istenen rakam

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon ligde yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan kalecisi Ersin Destanoğlu, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmişti. Siyah-beyazlı kulüp, genç eldivenin bonservisini belirledi. İşte detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 09:43
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'nun bonservisi belirlendi! İşte istenen rakam

Süper Lig'de Beşiktaş'ın, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbi mücadelesinde kurtardığı penaltıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Ersin Destanoğlu'nun adı transfer dedikodularına karıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'nun bonservisi belirlendi! İşte istenen rakam

Siyah-beyazlı takımın geçtiğimiz sezon ligde yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan başarılı eldiveni, Avrupa'nın önemli kulüplerinin takip ettiği ifade ediliyordu. Kartal, Ersin'in bonservisini belirledi. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'nun bonservisi belirlendi! İşte istenen rakam

Beşiktaş'ın transferinde ciddi bir gelir elde etmeyi planladığı Ersin Destanoğlu'nun performansı göz dolduruyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'nun bonservisi belirlendi! İşte istenen rakam

West Ham United, Lille, Olympique Lyon ve Nice'in ciddi olarak ilgilendiği 20 yaşındaki kalecinin piyasa değeri 8.5 milyon euro olsa da yönetim en az 15 milyon euro'luk bonservis belirledi.

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