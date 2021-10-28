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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'ın liderlik planı hazır! 5 maçta...

Spor haberi... Süper Lig'in 10. haftasında oynanan dev derbide sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederek taraftarlarını sevince boğmuştu. Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Siyah-Beyazlılar, bu sezon da kupayı müzesine götürmek isterken, teknik direktör Sergen Yalçın liderlik planını hazırladı. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'ın liderlik planı hazır! 5 maçta...

Derbide Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışında büyük moral depolayan Beşiktaş yeni hedefini belirledi. Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın oyuncularıyla yaptığı toplantıda oynayacakları ilk 5 maçın önemini anlattı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'ın liderlik planı hazır! 5 maçta...

Takvim'in haberine göre; Sergen hoca, Hatayspor, Trabzonspor, Alanyaspor, Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarını kazanarak aralık ayı başında liderlik kolutğuna oturmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'ın liderlik planı hazır! 5 maçta...

Tecrübeli çalıştırıcının oyuncularına, "Galatasaray derbisinde elde ettiğimiz galibiyetin anlam kazanabilmesi için Hatayspor'u deplasmanda yenmeliyiz. Önümüzdeki 5 maç bizim için çok ama çok kritik. Rakiplerimizin ne yapacağıyla ilgilenmeden sadece kazanmaya odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

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