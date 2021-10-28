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Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın'dan takıma "Aynen böyle devam"

Süper Lig'in 10. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı derbide 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Hatayspor sınavı için kolları sıvadı. Tecrübeli teknik adam oyuncularına uyarılar yapıp, “Mutlaka kayıpsız geçmemiz gereken bir maç” dedi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 06:50
Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın'dan takıma "Aynen böyle devam"
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi sonrası bu haftaki rakipleri Hatayspor maçı için kolları sıvadı. Dünkü antrenmanda oyuncularına kısa bir konuşma yaptı. Zorlu bir maça çıkacaklarının altını çizen başarlı çalıştırıcı, "Kendi sahasında zor kaybeden bir takıma karşı oynayacağız. Zirveye ulaşmak istiyorsak kesinlikle kayıpsız geçmemiz gereken bir karşılaşma. Galatasaray derbisinde alınan 3 puan anlam kazanması ve Trabzonspor maçına daha moralli çıkmak için galibiyetten başka bir sonuç istemiyorum" sözlerini kullandı.

Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın'dan takıma "Aynen böyle devam"

Ayrıca derbi performansı nedeniyle oyuncularını bir kez daha tebrik eden Yalçın, "Elbette her zaman aynı tempoda devam edemeyiz elinizden geleni yapacağınızı biliyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan usta hocanın, antrenman sonrası savunma hattı ile kısa bir toplantı yaptığı kaydedildi.

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