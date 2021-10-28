Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın'dan takıma "Aynen böyle devam"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi sonrası bu haftaki rakipleri Hatayspor maçı için kolları sıvadı. Dünkü antrenmanda oyuncularına kısa bir konuşma yaptı. Zorlu bir maça çıkacaklarının altını çizen başarlı çalıştırıcı, "Kendi sahasında zor kaybeden bir takıma karşı oynayacağız. Zirveye ulaşmak istiyorsak kesinlikle kayıpsız geçmemiz gereken bir karşılaşma. Galatasaray derbisinde alınan 3 puan anlam kazanması ve Trabzonspor maçına daha moralli çıkmak için galibiyetten başka bir sonuç istemiyorum" sözlerini kullandı.