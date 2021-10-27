SPOR HABERİ - Geçen yılın önünde! Beşiktaş'tan zirveye pençe

Siyah-beyazlılarda 7'den 70'e büyük coşku var. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a evinde 4-1 yenildikten sonra kazanarak gelen Galatasaray'ı ağırladı.
Maçın başından sonuna kadar rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Kartal, Cyle Larin'in duble yaptığı maçta ezeli rakibini yıkarak zirve yarışında sonuna kadar olacağını hissettirdi. Ligde son olarak 6. haftayı lider geçiren Sergen Yalçın ve öğrencileri milli araya kadar oynanacak 2 maçtan 6 puan çıkarmayı hedefliyor. Camia da teknik patron Sergen Yalçın ve oyunculara güveniyor.
HAVAYA GİRDİ
Son şampiyon apoletiyle maçlara çıkan Beşiktaş, milli ara öncesi iki kritik maça çıkacak. İlkinde Süper Lig'de ikincilik koltuğunda oturan güçlü Hatayspor'a karşı deplasmanda mücadele verecek. Ardından da lider Trabzonspor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak.