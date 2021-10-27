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SPOR HABERİ - Geçen yılın önünde! Beşiktaş'tan zirveye pençe

Spor haberi... Süper Lig'de son olarak sahasında zorlu rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, önce Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sonra evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Galatasaray zaferiyle coşan Sergen Yalçın ve öğrencilerinin hedefi bir kez daha zirveye doğru uçmak. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
SPOR HABERİ - Geçen yılın önünde! Beşiktaş'tan zirveye pençe

Siyah-beyazlılarda 7'den 70'e büyük coşku var. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a evinde 4-1 yenildikten sonra kazanarak gelen Galatasaray'ı ağırladı.

SPOR HABERİ - Geçen yılın önünde! Beşiktaş'tan zirveye pençe

Maçın başından sonuna kadar rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Kartal, Cyle Larin'in duble yaptığı maçta ezeli rakibini yıkarak zirve yarışında sonuna kadar olacağını hissettirdi. Ligde son olarak 6. haftayı lider geçiren Sergen Yalçın ve öğrencileri milli araya kadar oynanacak 2 maçtan 6 puan çıkarmayı hedefliyor. Camia da teknik patron Sergen Yalçın ve oyunculara güveniyor.

SPOR HABERİ - Geçen yılın önünde! Beşiktaş'tan zirveye pençe

HAVAYA GİRDİ
Son şampiyon apoletiyle maçlara çıkan Beşiktaş, milli ara öncesi iki kritik maça çıkacak. İlkinde Süper Lig'de ikincilik koltuğunda oturan güçlü Hatayspor'a karşı deplasmanda mücadele verecek. Ardından da lider Trabzonspor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak.

SPOR HABERİ - Geçen yılın önünde! Beşiktaş'tan zirveye pençe

Siyah-beyazlıların hedefi bu iki maçtan 6 puan çıkararak zirve yürüyüşüne daha kararlı şekilde devam etmek. Galatasaray galibiyeti de Beşiktaş'ın yelkenlerini iyice şişirmiş durumda. Sergen Yalçın ve öğrencileri geçtiğimiz sezon kazandıkları şampiyonluk unvanını bu yıl da korumak istiyor.

SPOR HABERİ - Geçen yılın önünde! Beşiktaş'tan zirveye pençe

KOLAY YIKILMIYOR!
Galatasaray ve F.Bahçe bu sezon ciddi kırılgan iki takım olarak göze çarpıyor. Bu iki ekip puan kaybettikleri haftada kulüp içinde çalkantılar oluyor. Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi gibi çok zorlayıcı bir kategoride 3'te 0 çekmesine rağmen dönüşünde Süper Lig'de hiç sıkıntı yaşamadı. Mental olarak bir hayli güçlü görüntü sergiliyor.

SPOR HABERİ - Geçen yılın önünde! Beşiktaş'tan zirveye pençe

GEÇEN YILIN ÖNÜNDE
Beşiktaş şampiyonlukla tamamladığı geçen sezon 10 maç sonunda 19 puan toplamıştı. 20 gol atmış, 17 yemişti. Bu sezon 10 haftada 20 puan aldı. Yine 20 attı. 12 yedi.

SPOR HABERİ - Geçen yılın önünde! Beşiktaş'tan zirveye pençe

TRABZON İLE BiRLiKTE İLK SIRADA
İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe zirveden inerken Beşiktaş ve Trabzonspor 2.85 ile ilk basamağı paylaştılar. 3. sırada 3.20 ile Kanarya yer alıyor. Galatasaray 5.50 ile 4. basamakta.

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