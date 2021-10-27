SPOR HABERİ - Geçen yılın önünde! Beşiktaş'tan zirveye pençe

Siyah-beyazlıların hedefi bu iki maçtan 6 puan çıkararak zirve yürüyüşüne daha kararlı şekilde devam etmek. Galatasaray galibiyeti de Beşiktaş 'ın yelkenlerini iyice şişirmiş durumda. Sergen Yalçın ve öğrencileri geçtiğimiz sezon kazandıkları şampiyonluk unvanını bu yıl da korumak istiyor.

KOLAY YIKILMIYOR!

Galatasaray ve F.Bahçe bu sezon ciddi kırılgan iki takım olarak göze çarpıyor. Bu iki ekip puan kaybettikleri haftada kulüp içinde çalkantılar oluyor. Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi gibi çok zorlayıcı bir kategoride 3'te 0 çekmesine rağmen dönüşünde Süper Lig'de hiç sıkıntı yaşamadı. Mental olarak bir hayli güçlü görüntü sergiliyor.