BEŞİKTAŞ HABERİ - Büyük deha Sergen Yalçın! 71 maçta...

Maç içindeki akıl dolu taktikleri kadar, her oyuncusundan maksimum verim almasıyla teknik adamlık kariyerinde basamakları hızla çıkan 49 yaşındaki Sergen Yalçın, rakamları altüst etmeye devam ediyor. Başarılı çalıştırıcı, Galatasaray derbisiyle birlikte Kartal'ın başında 71. maçına çıktı. 2.03 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladı. 2.00 ile Trabzonspor'u zirveye oynatan Abdullah Avcı'nın önünde ilk sırada bulunuyor. Efsanesi olduğu Beşiktaş'ta maç analizleri, yorumları, oyunu okuması ve her an karşılaşmayı yaşamasıyla Sergen Yalçın, futbolculuğunda olduğu gibi teknik direktörlükte de adını altın harflerle tarihe yazdırmayı hedefliyor.