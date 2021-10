Zirveye uçuyor!

Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu haftasının kapanış maçında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek büyük avantaj sağladı. Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısında karşılıklı goller vardı. G.Saray, 35'inci dakikada Cicaldau'nun ceza sahası dışından attığı golle öne geçti. Beşiktaş, sarıkırmızılıların bu golüne 4 dakika sonra karşılık verdi. Siyah-beyazlılar Umut Meraş'ın sol kanattan yaptığı ortada Cyle Larin'in kafa vuruşuyla skorda dengeyi sağladı ve ilk yarı bu sonuçla kapandı.

ASLAN'A 3 PUAN FARK

İkinci yarıya da hızlı başlayan Kara Kartal, 64'üncü dakikada Necip'in aşırdığı topu filelere gönderen Larin'in golüyle öne geçmeyi başardı. 81'de Mostafa Mohamed'in penaltı atışını kurtaran kaleci Ersin Destanoğlu, gecenin kahramanlarından biri olmayı başardı. Bitişi düdüğü çaldığında skor tabelasında siyahbeyazlıların 2-1'lik üstünlüğü yazıyordu. Bu galibiyetle üçüncü sıraya yükselen Beşiktaş, ezeli rakibi G.Saray'ı 3 puan geride bırakırken, lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını da 4'e indirdi.