Sergen Yalçın: Dürüstçe oynandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Seyirciye çok teşekkür ediyoruz son dakikaya kadar desteklediler. Derbi maçları çok önemlidir. Bugün bizim için moral ve güven tazeleme oldu. Son maçlar çok sağlıklı geçmedi çünkü. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Güzel müsabaka oldu. İki takım oyuncuları da dürüstçe mücadele ettiler. Penaltı gol olsaydı berabere de bitebilirdi. Uzun süre maç bizim kontrolümüzde geçti. Son 10 dakika baskı yedik bu da normal" dedi.



LİG VE ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇOK FARKLI

İki takımın da Avrupa'da oynadığını ve yorgun olduklarına dikkat çeken Yalçın şöyle devam etti: "Bugün oyunsal anlamda da güçlüydük. Oyuncularım geri dönüş sinyalleri verdiler. Özellikle Larin geçen seneyi hatırlattı. Çok uzun bir maraton oynuyoruz. Bir maçta 3 puanı alarak değil totalde iyi gidersek finali yapabiliriz. Taraftarımız merak etmesin kaybedince biz daha çok üzülüyoruz. Ancak kulvarları ayrı tutmak lazım. Lig ve Şampiyonlar Ligi çok başka. Taraftarımız kaos yapmamalı, hep destek olmalı."