Haberler Beşiktaş GolLarin efendisi

GolLarin efendisi

Kafa ile beraberliği sağlayan Cyle Larin, ardından da arka direkte fırsatçılığını konuşturdu, zaferi söktü aldı. Başarılı futbolcu maç sonunda, "Birlikte savaştık, hep beraber bir mücadele gösterdik. Çok mutluyum" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2021 Salı 06:50
GolLarin efendisi
Dün akşam oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan derbide Cyle Larin fırtınası esti. Vodafone Park'taki mücadelede sarı-kırmızılı takım 35. dakikada Alexandru Cicaldau ile öne geçse de Kanadalı futbolcunun buna itirazı vardı. Sadece 4 dakika sonra sahneye çıkan Larin ilk golünü attı. 39'da altı pas içinde Muslera'nın hatalı çıkışını affetmeyen yıldız oyuncu, kafa ile topu ağlara bıraktı. Skora denge getiren Larin, 64. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Pjanic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen ortayı Necip Uysal, kafayla arka direğe gönderdi. Kendine unutturan Larin, kale önünde takımını 2-1 öne geçirdi.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Karşılaşma bu skorla tamamlanırken Larin, penaltı kurtaran kaleci Ersin ile birlikte galibiyetin mimarı oldu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, Galatasaray karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Zorlu bir derbi maçtı. Birlikte savaştık, hep beraber bir mücadele gösterdik. Geçen sene de böyle oynuyorduk, böyle şampiyon olduk. Yine şampiyon olmak istiyoruz. Gol attığım için çok mutluyum" diye konuştu.

HOLOSKO'DAN SONRA İLK KEZ

Larin, dün akşamki derbide Galatasaray'a iki gol birden atarken 9 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Yıldız oyuncu, Süper Lig'de Ağustos 2012'den (Filip Holosko) bu yana Galatasaray'a rakip olduğu maçta iki gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

SON DAKİKA