GolLarin efendisi

ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Karşılaşma bu skorla tamamlanırken Larin, penaltı kurtaran kaleci Ersin ile birlikte galibiyetin mimarı oldu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, Galatasaray karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Zorlu bir derbi maçtı. Birlikte savaştık, hep beraber bir mücadele gösterdik. Geçen sene de böyle oynuyorduk, böyle şampiyon olduk. Yine şampiyon olmak istiyoruz. Gol attığım için çok mutluyum" diye konuştu.
HOLOSKO'DAN SONRA İLK KEZ
Larin, dün akşamki derbide Galatasaray'a iki gol birden atarken 9 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Yıldız oyuncu, Süper Lig'de Ağustos 2012'den (Filip Holosko) bu yana Galatasaray'a rakip olduğu maçta iki gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.