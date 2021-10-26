BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş maç sonrası paylaştı! Galatasaray’a Squid Game göndermesi (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından siyah beyazlılar, sosyal medya hesabı üzerinden sarı kırmızılılara göndermede bulunan paylaşımlar yaptı.

"GELENEK" PAYLAŞIMI



Siyah-beyazlıların Twitter hesabından ilk olarak son dönemde Galatasaray'a karşı iç sahada alınan galibiyetlerin bir GIF'i yapılarak "#BeşiktaşSözlüğü ~ GELENEK" şeklinde bir paylaşım yapıldı.

MOSTAFA MOHAMED'E GÖNDERME



Beşiktaş'ın ikinci paylaşımında ise penaltıyı kaçıran Mostafa Mohamed'in 'Anakonda' lakabına imada bulunuldu. Yapılan paylaşımda Ersin'in penaltı kurtardığı anın fotoğrafları kullanılarak, "Kalesine yılan giremez" ifadeleri kullanıldı.

SQUID GAME



Siyah beyazlıların son paylaşımında ise son dönemin popüler dizisi Squid Game yer aldı. Yapılan video paylaşımında Larin'in attığı ilk golde Galatasaraylı oyuncular dizinin formatında elenirken gösterildi. Videonun sonunda ise Galatasaray'ın daha önce paylaştığı yıldızın parçalandığı gösterildi ve 'Oyuncu Elendi' şeklinde ifade yer aldı.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN SONRA PAYLAŞMIŞTI



Gaatasaray da daha önce Beşiktaş'ın Başakşehir mağlubiyetinin ardından yaptığı Squid Game temalı paylaşımda 4 yıldıza gönderme yapılmış ve 'Türkiye'de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz' ifadeleri yer almıştı.