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Beşiktaş haberleri | Söz mü? Söz hocam

Süper Lig'de 10. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, “Gücümüzü tekrar ispatlamak için işte size fırsat. Kazanmak için söz veriyor musunuz” diye sordu. Futbolcuların Sergen Yalçın'a verdiği cevap netti: Söz veriyoruz!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş haberleri | Söz mü? Söz hocam

Sporting maçından itibaren ipleri sıkı tutup sürekli derbi üzerine çalışan teknik direktör Sergen Yalçın, dün akşam oyuncularına son konuşmasını yaptı; siyah-beyazlılardan galibiyet sözü aldı. "Bir süredir beklenen sonuçları alamadık. İyi oynamamıza rağmen kaybettiğimiz maçlar oldu" ifadeleriyle söze başlayan başarılı çalıştıcının "Gücümüzü tekrar ispatlamak için işte size fırsat. Tüm camia bizden 3 puan bekliyor. Yönetimi, taraftarı, kendinizi sevindirin. Beraberlik bile bizim için büyük kayıp olur. Galibiyetten başka sonuç istemiyorum. Kazanmak için söz veriyor musunuz" diye sorduğu belirtildi. Başta kaptanlar Necip ve Vida olmak üzere futbolcuların da hocaya 3 puan sözü verdiği kaydedildi.

ÖZEL GÖRÜŞME!

Öte yandan Sergen Yalçın'ın Pjanic ve Teixeira ile özel bir görüşme yapıp "Takımın oyun aklı sizsiniz. Pas trafiğimizi siz yöneteceksiniz. Batshuayi'yi savunma arkasına kaçırmaya çalışın" uyarısı yaptığı öğrenildi.

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