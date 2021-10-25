Sergen hoca verdi coşkuyu

Sergen hocanın idmanlarda psikolog görevini üstlenmesinin etkileri görüldü. Son maçlardaki kötü skorların etkileri silinirken, antrenmanda futbolcuların moralli oldukları gözlendi. Siyah beyazlı futbolcuların son idmanlardaki neşeli halleri görenlere maşallah dedirtti.
Sergen hocanın idmanlarda psikolog görevini üstlenmesinin etkileri görüldü. Son maçlardaki kötü skorların etkileri silinirken, antrenmanda futbolcuların moralli oldukları gözlendi. Siyah beyazlı futbolcuların son idmanlardaki neşeli halleri görenlere maşallah dedirtti.