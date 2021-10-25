Haberler Beşiktaş Sergen hoca verdi coşkuyu

Sergen hoca verdi coşkuyu

Sergen hocanın idmanlarda psikolog görevini üstlenmesinin etkileri görüldü. Son maçlardaki kötü skorların etkileri silinirken, antrenmanda futbolcuların moralli oldukları gözlendi. Siyah beyazlı futbolcuların son idmanlardaki neşeli halleri görenlere maşallah dedirtti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
Sergen hoca verdi coşkuyu
Sergen hocanın idmanlarda psikolog görevini üstlenmesinin etkileri görüldü. Son maçlardaki kötü skorların etkileri silinirken, antrenmanda futbolcuların moralli oldukları gözlendi. Siyah beyazlı futbolcuların son idmanlardaki neşeli halleri görenlere maşallah dedirtti.
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