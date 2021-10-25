Herkes sussun futbol konuşsun! İşte 10'ar maddede Beşiktaş - Galatasaray derbisi

10 MADDEDE BEŞİKTAŞ'IN DERBİ HAFTASI 1-Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi takımı ilk olarak mental açıdan ayağa kaldırdı, üst üste gelen kötü sonuçları unutturdu. 2-Sakatlıklardan bu sezon çok sıkıntı çeken Beşiktaş 'ta antrenmanlar hafif tempoda gerçekleştirildi. Takımın çalışma metoduna dikkat edilirken, yeni haftada herhangi bir sakatlık problemiyle karşılaşılmadı.

3- Derbi öncesi performans olarak düşüşte olan isimlerle ilgili değişiklik kararı alan Sergen Yalçın, faturayı savunma hattından Welinton ve N'Sakala'ya kesti.



4- Hafta boyunca merak edilen 3 yerli kim olacak sorusu ise Necip ile son buldu. Yalçın'ın sahaya süreceği 11'de Ersin, Necip ve Umut Meraş yer alacak.