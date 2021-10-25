Herkes sussun futbol konuşsun! İşte 10'ar maddede Beşiktaş - Galatasaray derbisi

Beklenen gün geldi çattı… Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrileceği Beşiktaş-Galatasaray derbisi 20.00'de başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak kritik mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Sabah Gazetesi, iki takımın son durumlarını 10'ar maddede ele aldı. İşte detaylar...
Beklenen gün geldi çattı… Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrileceği Beşiktaş-Galatasaray derbisi 20.00'de başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak kritik mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Sabah Gazetesi, iki takımın son durumlarını 10'ar maddede ele aldı. İşte detaylar...
10 MADDEDE BEŞİKTAŞ'IN DERBİ HAFTASI
1-Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi takımı ilk olarak mental açıdan ayağa kaldırdı, üst üste gelen kötü sonuçları unutturdu.
2-Sakatlıklardan bu sezon çok sıkıntı çeken Beşiktaş'ta antrenmanlar hafif tempoda gerçekleştirildi. Takımın çalışma metoduna dikkat edilirken, yeni haftada herhangi bir sakatlık problemiyle karşılaşılmadı.
3- Derbi öncesi performans olarak düşüşte olan isimlerle ilgili değişiklik kararı alan Sergen Yalçın, faturayı savunma hattından Welinton ve N'Sakala'ya kesti.
4- Hafta boyunca merak edilen 3 yerli kim olacak sorusu ise Necip ile son buldu. Yalçın'ın sahaya süreceği 11'de Ersin, Necip ve Umut Meraş yer alacak.