Beşiktaş Galatasaray maçı sonrası Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla Kara-Kartal oldu. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller Kanadalı yıldız Cyle Larin'den geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Kazandığımız için çok mutluyuz. Destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Derbiler her zaman çok önemlidir, bugün için bize bir moral oldu. Oyuncularımız için de bir güven tazeleme oldu.

Çok güzel bir müsabaka oldu. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Dürüstçe, centilmence iki taraf oyuncuları da harika mücadele etti. Berabere de bitebilirdi, penaltı gol olsa. Oyunun büyük bölümünü kontrol ettik, son 10 dakika skora göre doğal olarak biraz Galatasaray'ın baskısını yedik. Oyuncularımız da geri dönmeye başladı. Cyle Larin de aramıza döner diye düşünüyorum.

Taraftarımız merak etmesin, bizim onlardan daha çok moralimiz bozuluyor işler kötü giderken. Kulvarları ayrı tutmak lazım. Lig başka, Şampiyonlar Ligi başka.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Ligin uzun bir maraton olduğunu dile getiren Sergen Yalçın, "Oyuncularımız çok fazla maç oynuyorlar, daha ligin ilk çeyreğindeyiz. Erken karar vermemek lazım, sabırlı olmak lazım. Uzun maratonda kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz. Bazen sonuçlar gelmeyebilir, biz bu oyuna sadece başarı odaklı bakmamalıyız. Bu, oyunun doğasında olan bir durum. Çok abartmaya, kaos ortamı yaratmaya gerek yok. Sadece başarıya endeksli bir camia olmamalıyız, bu işin birçok boyutu var. Biz şampiyonluk kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.