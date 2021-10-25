Beşiktaş Galatasaray maçı sonrası Ersin Destanoğlu'dan penaltı açıklaması! "Mohamed'i izlemiştim"

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği karşılaşmaya Cyle Larin ve Ersin Destanoğlu damgasını vurdu. Kanadalı yıldız attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynarken, Ersin Destanoğlu ise Mostafa Mohamed'in penaltısını kurtararak ön plana çıktı. Galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan genç file bekçisi, daha önce Mostafa Mohamed'in penaltılarını izlediğini söyledi. İşte o açıklamalar...



Ersin Destanoğlu: Çok mutluyum. Tarif edilmez bir duygu içerisindeyim. Çok zor bir maçtı bizim için. Penaltıyı kurtardıktan sonra sanki tribünler yıkılacaktı. Öyle bir sevinç vardı.

Mostafa Mohamed topu aldığında, penaltılarını izlemiştim. Çok penaltı atan bir forvet. Sağa sola vuruyor. Topu alınca hislerim belliydi. Oraya gidecektim. Son ana kadar bekledim. Sonra kurtardım. Beraberlik olacaktı, önemliydi bizim için.