Beşiktaş-Galatasaray derbisinin kaderi Fernando Muslera ve Ersin Destanoğlu'nun elinde!

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde son söz kalecilerde olacak. Geçen sezon A takıma yükselen ve iki kupada büyük rol oynayan Ersin Destanoğlu, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı kurtarışlarla bu yıla da çok iyi başladı. Ersin, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı 6 maça çıktı. 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik gördü. Ersin bu maçlarda 6 gol yerken, bu karşılaşmaların 2'sinde kalesini kapatmayı başardı. Ersin bu sezon 9 maça çıktı.



EN KIDEMLİSİ

10 yıldır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, bugün sahada derbi en tecrübesi en yüksek isim olacak. Uruguaylı eldiven sarı-kırmızılılarda 67 kez derbi heyecanı yaşadı. 29 galibiyet alan Muslera, üç rakibine karşı 6'şar yenilgi yaşadı. 20 maçta ise beraberlik gördü. Muslera 67 karşılaşmanın 24'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. 22 kez Beşiktaş maçına çıkan Nando, 21 gol yerken 9'unda topu ağlarında görmedi.