Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Beşiktaş-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri ve daha fazlası...

🔗CANLI SKOR | Beşiktaş-Galatasaray derbisinin canlı anlatımı için tıklayın!

Beşiktaş -Galatasaray derbisi için geri sayım sürüyor. Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında karşı karşıya gelecek iki ezeli rakibin mücadelesi zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Bjk Gs derbisi hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl?

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Umut, Vida, Necip, Rosier, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mohamed.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? BJK GS DERBİSİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve dev maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA CEZALILAR DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı takımda cezalı isimler dönüyor. Kart cezaları biten Brezilyalı stoper Marcao Teixeira ve genç orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, Beşiktaş karşısında görev verilmesi halinde sahada olabilecek. Sakatlığı süren Sacha Boey'in ise derbide forma giymesi beklenmiyor. Fransız sağ bekin yerine Yedlin oynayacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 11 dereceyi gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Vodafone Park'ta yağmur beklenmezken, hava sıcaklığının ise 11 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 69 olacağı belirtildi.

EZELİ RAKİPLER 350. RANDEVUDA

Beşiktaş ile Galatasaray rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan maçla başladı. O karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 349 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 123 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 112 kez rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 487 golüne Beşiktaş 456 ile karşılık verdi.