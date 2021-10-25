Beşiktaş-Galatasaray arasında 350. randevu

Beşiktaş-Galatasaray rekabeti 22 Ağustos 1924'te Taksim Stadyumu'nda başladı. İlk maçı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. Bugüne kadar 349 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 123 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 112 kez rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 487 golüne Beşiktaş 456 ile karşılık verdi.



LİGDE ASLAN ÖNDE

İki takım Süper Lig'de 126 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 46, siyah-beyazlılar ise 37 kez gülen taraf oldu. 43 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan 153 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 132 kez gol sevinci yaşadı.

'EN DOLU' DERBİ YARIDA KALMIŞTI

2013-14 sezonunun 5. haftasında Beşiktaş, Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı ağırladı. 76 bin 127 kişinin izlediği derbi lig tarihinde seyirci rekorunun kırıldığı maç oldu. Kara Kartal, 18'de Almeida ile öne geçti, Aslan 59 ve 72'de Drogba ile 2-1 yaptı. 90+2'de Melo'nun kırmızı kartı sonrası taraftarlar sahaya girdi. Hakem Fırat Aydınus, maçı tatil edince Cimbom hükmen 3-0 kazandı.



EN GOLLÜSÜ 9-2 BİTTİ

Derbide en gollü karşılaşmada top 11 kez ağlara gitti. 30 Haziran 1940'taki maçı Galatasaray 9-2 kazandı. Sarı-kırmızılılar rakibini en farklı 6-0, 6-2 ve 5-1'le yendi. Beşiktaş ise en gollü galibiyetlerini iki kez 5-0 ve bir kere 5-1 kazanarak yaşadı.



HAVA 11 DERECE

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada sporseverleri soğuk bir akşam bekliyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hava sıcaklığının 11 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 69 olacağı belirtildi. Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını açık bir havada paylaşacak. Meteorolojiye göre, maç saatinde Dolmabahçe'de yağmur beklenmiyor.