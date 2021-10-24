Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın'ın Galatasaray derbisi planı hazır! Necip Uysal...

BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın'ın Galatasaray derbisi planı hazır! Necip Uysal...

Spor haberi... Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. İki ekipte karşılaşma öncesi son hazırlıklarını yaparken, ev sahibi ekip Beşiktaş'ta Sergen Yalçın derbi planını oluşturdu. Vida'nın yanında kaptan Necip Uysal'a şans verecek olan Yalçın, orta alan ve hücum bölgesinde ise Sporting maçındaki isimleri sahaya sürmeyi planlıyor. (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 10:15
BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın'ın Galatasaray derbisi planı hazır! Necip Uysal...

Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı mağlup ederek üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın da ilk 11'ini büyük oranda netleştirdi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın'ın Galatasaray derbisi planı hazır! Necip Uysal...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Hafta boyunca hem rakibi mercek altına alan hem de öğrencilerini derbiye motive eden başarılı teknik adam, derbiyi kazanarak yeni bir çıkışın da fitilini ateşlemek istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın'ın Galatasaray derbisi planı hazır! Necip Uysal...

Galatasaray'a karşı en önemli yıldızlarını sahaya sürmeye karar veren Yalçın, özellikle savunmada önemli değişikliklere gidecek.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın'ın Galatasaray derbisi planı hazır! Necip Uysal...

SOL BEKTE RIDVAN
Derbilerdeki başarılı performansıyla bilinen Sergen Yalçın, 8+3 yabancı kuralından dolayı Galatasaray karşısında Necip Uysal'ı stoperde kullanmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın'ın Galatasaray derbisi planı hazır! Necip Uysal...

Sporting maçında ıslıklanan N'Sakala'nın yerine sol bekte Rıdvan Yılmaz forma giyecek. Sergen Yalçın orta alan ve hücumda ise Sporting Lizbon maçındaki dizilişi bozmayacak.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın'ın Galatasaray derbisi planı hazır! Necip Uysal...

Ön liberoda her zamanki gibi Josef olacak. Sağ kanatta Ghezzal, solda Larin, göbekte ise Pjanic ve Teixeira şans bulacak.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın'ın Galatasaray derbisi planı hazır! Necip Uysal...

PSİKOLOG YALÇIN
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın idmanlarda psikolog görevini üstlenmesinin etkileri görüldü.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın'ın Galatasaray derbisi planı hazır! Necip Uysal...

Son maçlardaki kötü skorların etkileri silinirken, antrenmanda futbolcuların moralli oldukları gözlendi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın'ın Galatasaray derbisi planı hazır! Necip Uysal...

Siyah beyazlılar bugün yapacağı son çalışmanın ardından derbiyi beklemeye geçecek.

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