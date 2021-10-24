Beşiktaş Galatasaray maçı haberleri | Sergen Yalçın taktiği belirledi! Şah-Mat

Beşiktaş'ta tüm gündem yarın oynanacak Galatasaray derbisi... Tüm planların galibiyet üzerine yapıldığı siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, beraberliği bile büyük kayıp olarak görürken maça çıkaracağı 11'i de kafasında büyük ölçüde belirledi. Başarılı çalıştırıcı, son karşılaşmalarda kalenin bir türlü kapatılamaması üzerine defans üzerinde esktra çalışmalar yaptırdı. Üstelik sürpriz bir de karar aldı. Yalçın, yabancı kuralı nedeniyle orta sahada rahat hamle yapmak için savunmada Necip Uysal'ı görevlendirmeyi planlıyor. Stoperde Vida ile birlikte Necip'i oynatacak olan usta hoca, beklerde yine Rosier ve Rıdvan'ı sahaya sürecek.





TAKIM HALINDE SAVUNMA



Öncelığı rakibi durdurmaya verecek Yalçın'ın asıl hamlesi ise orta alanda olacak. Siyah-beyazlı çalıştırıcı; Josef, Pjanic ve Teixeira üçlüsünü sahya sürecek. Kanatlarda Larin ve Ghezzal, ilerde ise Batshuayi forma giyecek. Yalçın'ın kafasındaki taktik da hazır... Önceliği savunma güvenliğine veren Yalçın, idmanlarda takım halinde savunma çalışmaları yaptırırken, Batshuayi hariç tüm oyunculara defansa yardım etmelerini söyledi. Bol pasla, rakibi yorma planları yapan Yalçın, bu noktada yükü Pjanic ve Teixeira'ya yükleyecek. Rakip savunma arkasına atılacak toplarla Batshuayi'yi buluşturmaya çalışacak. Usta hoca sol olarak Ghezzal'e de mümkün olan her fırsatta şut atması talimatı verdi.



