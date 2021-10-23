BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Galatasaray maçında N’Koudou yok Mehmet Topal belki

Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da bir bölümünü izlediği basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

TOPAL ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Siyah-beyazlılarda tedavileri devam eden Kevin N'Koudou ve Atiba'nın tedavilerine devam edilirken Mehmet Topal takımla çalışmalarına başladı.

35 yaşındaki Topal siyah-beyazlıların oynadığı 7 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemedi ve yaklaşık 34 gündür sahalardan uzak kaldı.

Topal derbi kadrosuna alınabilir.