Başkan Çebi’den takıma yakın markaj

Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü. Isınmanın ardından istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip, bir süre çift kale maç oynadı. İdman şut çalışmasıyla sona erdi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki yaklaşık 1,5 saatlik antrenmanı, Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi ile asbaşkan Emre Kocadağ da izledi. Çebi, futbolcularla da bir süre sohbet etti.
Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü. Isınmanın ardından istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip, bir süre çift kale maç oynadı. İdman şut çalışmasıyla sona erdi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki yaklaşık 1,5 saatlik antrenmanı, Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi ile asbaşkan Emre Kocadağ da izledi. Çebi, futbolcularla da bir süre sohbet etti.