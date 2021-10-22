BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta gelen gideni arattı! Batshuayi ve Aboubakar...

Beşiktaş'ın yıldız forveti Batshuayi'nin performansı, geçen sene takımın santrforu olan Aboubakar'ı mumla arattı. Chelsea'den kiralanan 'Batsman' lakaplı Belçikalı forvet Batshuayi, Süper Lig'de geride kalan ilk 9 haftada 2 maç kaçırdı. Buna rağmen 4 gol attı 1 de asist yaptı. Ancak Batsman'ın oyuna katkısı geçen sezon Beşiktaş formasıyla ilk 9 haftada 6 gol ve 1 asistle oynayan Vincent Aboubakar'ın çok gerisinde kaldı. Beşiktaş, geçen sezon Aboubakar'ı bedelsiz kiralarken, Batsman'a ise kiralama için 150 bin euro ödendi. Kamerunlu yıldız geçen sezon 750 bin euro'su garanti, 750 bin euro'su bonus olmak üzere 1.5 milyon euro alıyordu. Batshuayi ise 3 milyon 165 bin euro alacak.

EN ÇOK KOŞAN 3. FORVET

Beşiktaşlı yıldız Batshuayi, Devler Ligi'nin en fazla mesafe kat eden 3. santrforu konumunda. 28 yaşındaki futbolcu, bu istatistikte Porto'lu Mehdi Taremi ve Ajax'lı Haller'in ardından 3. sırada. Taremi 3 karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynarken, 33,6 km koştu. 6 gol, 2 asist üreten Haller 32,5 km mesafe kat etti. 30,5 km koşan Batshuayi ise gol ya da asist üretemedi.



ŞUTLARI İSABETSİZ

Batshuayi, Şampiyonlar Ligi'nde en çok şutu isabet bulmayan futbolcu oldu. 3 karşılaşmada 7 şutu hedefi bulmayan ünlü futbolcu, bu konuda kötü bir grafik çizdi. Batsman'ın ardından Porto'dan Taremi'nin 6 şutu dışarı gitti. Toplamda 10 şutu bulunan siyah beyazlı santrfor, bu istatistikte de 6. basamakta.