BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi Mehmet Topal'dan sevindirici haber!

Beşiktaş , Süper Lig 'in 10. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri 'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.