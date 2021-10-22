BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi Mehmet Topal'dan sevindirici haber!

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.
MEHMET TOPAL ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Mehmet Topal takımla çalışmalarına başlarken, sakatlıkları süren Atiba ve N'Koudou'nun tedavilerine devam edildi.
Öte yandan antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti.
Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarına cumartesi günü saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.