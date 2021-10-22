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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi Mehmet Topal'dan sevindirici haber!

Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Pazartesi günü ezeli rakibi GalatasarayVodafone Park'ta konuk edecek olan Beşiktaş, kritik derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'ın takımla çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 16:14
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi Mehmet Topal'dan sevindirici haber!

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi Mehmet Topal'dan sevindirici haber!

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi Mehmet Topal'dan sevindirici haber!

İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi Mehmet Topal'dan sevindirici haber!

MEHMET TOPAL ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Mehmet Topal takımla çalışmalarına başlarken, sakatlıkları süren Atiba ve N'Koudou'nun tedavilerine devam edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi Mehmet Topal'dan sevindirici haber!

Öte yandan antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi Mehmet Topal'dan sevindirici haber!

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarına cumartesi günü saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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