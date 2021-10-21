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Beşiktaş haberleri | Savunma S.O.S veriyor

Bu sezon lige savunma anlamında oldukça iyi başlayan Beşiktaş, ilk 4 maçta kalesinde gol görmemişti. Siyah beyazlılar, özellikle son haftalarda ise kalesini koruyamadı. Oynadığı son 8 maçta da kalesini gole kapatamayan Beşiktaş'ın ağları bu maçlarda 19 kez havalandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 06:50
Beşiktaş haberleri | Savunma S.O.S veriyor
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Beşiktaş'ta özellikle savunma performansındaki düşüş dikkat çekici noktaya geldi. Sezona defansif açıdan iyi bir giriş yapan Beşiktaş, oynadığı ilk 4 resmi maçta gol yemeden 3 galibiyet 1 de beraberlik almıştı.

Ancak Borussia Dortmund maçında bozulan bu istatistik bir daha dikiş tutmadı. Devler Ligi maçı sonrası yaşanan sakatlıklar savunma dengesini alt üst ederken, oyuncuların sakatlık dönüşü performansı da hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Oynadığı son 8 maçta da kalesini gole kapatamayan Beşiktaş'ın ağları bu maçlarda 19 kez havalandı.

Takım savunmasının yanı sıra stoperdeki 'pes etmişlik' son olarak Sporting maçında ortaya çıktı. Vida ve özellikle de Welinton'un performansı eleştiri topladı. Skor bulma anlamında takımın problem yaşamadığını konuşan teknik heyetin öncelikli hedefi gol yeme sorununu çözmek.

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