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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Taraftardan N'Sakala ve Gökhan Töre'ye tepki

Beşiktaş haberleri: Beşiktaş , UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon'u konuk etti. Borussia Dortmund ve Ajax karşısında kayıp yaşayan Kara Kartal, Sporting Lizbon'a da diş geçiremedi ve sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı taraftarlar son golün ardından N'Sakala ve Gökhan Töre'yi ıslıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 08:59
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Taraftardan N'Sakala ve Gökhan Töre'ye tepki

Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Beşiktaş sahasında Sporting'i ağırladı.

Vodafone Park'taki mücadeleden 4-1'lik yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılarda iki futbolcu taraftarların protestosuna maruz kaldı.

Vodafone Park'ta tribünler dördüncü golün ardından iki oyuncuyu ıslıkla protesto etti.

Beşiktaş taraftarının hedefinde Gökhan Töre ve Fabrice N'Sakala vardı.

Siyah-beyazlı taraftarlar dördüncü golün ardından her iki futbolcuyu da ıslıkladı. İki futbolcu da topla her buluşmalarında taraftarlardan tepki gördü.

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