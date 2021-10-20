BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Taraftardan N'Sakala ve Gökhan Töre'ye tepki

Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Beşiktaş sahasında Sporting'i ağırladı.

Vodafone Park'taki mücadeleden 4-1'lik yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılarda iki futbolcu taraftarların protestosuna maruz kaldı.

Vodafone Park'ta tribünler dördüncü golün ardından iki oyuncuyu ıslıkla protesto etti.

Beşiktaş taraftarının hedefinde Gökhan Töre ve Fabrice N'Sakala vardı.

Siyah-beyazlı taraftarlar dördüncü golün ardından her iki futbolcuyu da ıslıkladı. İki futbolcu da topla her buluşmalarında taraftarlardan tepki gördü.