Welinton: İyi defans yapacağız

Siyah-beyazlı ekibin Brezilyalı savunmacısı Welinton Souza, Sporting maçı öncesi önemli açıklamalarda bundu. Sakatlığı atlattığını ifade eden Welinton, Geçen sene defans olarak iyiydik. Bu sezon başında da iyi maçlar oynadık. Son maçla ilgili toplantılar yaptık. Geçen sene nasıl iyi defans yaptıysak öyle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Kazanmak istediklerini ifade eden Sambacı, "İki büyük takıma karşı iyi maçlar oynadık. Kaliteli maçlar çıkardık. Aynı şekilde iyi oynayıp kazanmak istiyoruz. Kazanıp önümüze bakacağız. Bizim için bir şey değişmiyor, geleceğe iyi bakmak istiyoruz" diye konuştu.