Son dakika haberi: Beşiktaş Sporting Lizbon maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu! (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş ile Sporting Lizbon karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi kazanıp grupta iddialı konuma gelmeyi amaçlıyor. Kritik mücadele öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Bu kulvarda oynamak kolay değil, zor maçlar oynuyoruz. Bu sezon ciddi şanssızlıklar yaşadık, bu kadar sıkıntı yaşamayı beklemiyorduk. Şimdi bir toparlanma süreci yaşıyoruz ve oyuncularımızın oyun ritmini yakalamalarını bekliyoruz.

3 puan alabilirsek hem taraftarımızı hem de ülkemizi mutlu ederiz diye düşünüyorum.

Zemin çok güzel olmuş. İnşallah zemini görünce oyuncularımızın iştahları açılır.