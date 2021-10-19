Haberler Beşiktaş Son dakika haberi: Beşiktaş Sporting Lizbon maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu! (BJK spor haberi)

Son dakika haberi: Beşiktaş Sporting Lizbon maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu! (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 3. maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Kritik müsabaka öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "3 puan alabilirsek hem taraftarımızı hem de ülkemizi mutlu ederiz diye düşünüyorum. " ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 18:59 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 19:07
Son dakika haberi: Beşiktaş Sporting Lizbon maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu! (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş ile Sporting Lizbon karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi kazanıp grupta iddialı konuma gelmeyi amaçlıyor. Kritik mücadele öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:
Bu kulvarda oynamak kolay değil, zor maçlar oynuyoruz. Bu sezon ciddi şanssızlıklar yaşadık, bu kadar sıkıntı yaşamayı beklemiyorduk. Şimdi bir toparlanma süreci yaşıyoruz ve oyuncularımızın oyun ritmini yakalamalarını bekliyoruz.

3 puan alabilirsek hem taraftarımızı hem de ülkemizi mutlu ederiz diye düşünüyorum.

Zemin çok güzel olmuş. İnşallah zemini görünce oyuncularımızın iştahları açılır.

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