BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Samuel Umtiti'den ayrılık açıklaması! Beşiktaş... (BJK spor haberi)

Mundo Deportivo'ya röportaj veren Umtiti yaptığı açıklamada Barcelona'dan ayrılmayı hiç düşünmediğini belirterek, "Başkanla konuştuktan sonra ağladım, ben Barça'yı seviyorum. Fiziksel olarak ilk geldiğim zamandan bile daha iyi durumdayım ve bana bir fırsat verilmesini umuyorum" diye konuştu.