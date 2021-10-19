Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Samuel Umtiti'den ayrılık açıklaması! Beşiktaş... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Samuel Umtiti'den ayrılık açıklaması! Beşiktaş... (BJK spor haberi)

Beşiktaş transfer haberleri: Yaşadığı sakatlıklarla kötü bir süreçten geçen Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Barcelona'nın yıldız oyuncusu Samuel Umtiti, transfer döneminde siyah beyazlıların gündemine gelmişti. Adı Beşiktaş ile anılan Barcelona'nın savunmacısı Umtiti'den bir ayrılık açıklaması geldi. İşte tüm detaylar ve gelişmeler... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 09:48
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Samuel Umtiti'den ayrılık açıklaması! Beşiktaş... (BJK spor haberi)

Yaşadığı sakatlıklarla Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde kayıp veren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Samuel Umtiti'den ayrılık açıklaması! Beşiktaş... (BJK spor haberi)

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Samuel Umtiti, transfer döneminde siyah beyazlıların gündemine gelmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Samuel Umtiti'den ayrılık açıklaması! Beşiktaş... (BJK spor haberi)

Barcelona'da istediği forma şansını bulamayan ve takımdan kopma noktasına gelen Fransız stoper Samuel Umtiti sessizliğini bozdu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Samuel Umtiti'den ayrılık açıklaması! Beşiktaş... (BJK spor haberi)

Mundo Deportivo'ya röportaj veren Umtiti yaptığı açıklamada Barcelona'dan ayrılmayı hiç düşünmediğini belirterek, "Başkanla konuştuktan sonra ağladım, ben Barça'yı seviyorum. Fiziksel olarak ilk geldiğim zamandan bile daha iyi durumdayım ve bana bir fırsat verilmesini umuyorum" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Samuel Umtiti'den ayrılık açıklaması! Beşiktaş... (BJK spor haberi)

Bu sezon hiç forma şansı bulamayan Samuel Umtiti, Barcelona formasıyla son maçını geçen sezon 2021'in Mayıs ayında Eibar'a karşı oynanan lig maçında oynamıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Samuel Umtiti'den ayrılık açıklaması! Beşiktaş... (BJK spor haberi)

2016'da Lyon'dan 25 milyon euroya transfer edilen 27 yaşındaki savunmacının adı geçen sezonun sonundan bu yana Beşiktaş ile anılıyordu.

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