Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Sporting kadrosu açıklandı! Kartal'da 3 eksik

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 3. maçında Portekiz ekibi Sporting ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak kritik mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. İlk 2 maçından mağlubiyetle ayrılan Kartal, saha ve seyirci avantajını kullanıp 3 puanla tanışmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu müsabaka öncesi siyah-beyazlıların kadrosu açıklandı.
PJANIC KADRODA!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakatlığını atlatan Boşnak yıldız Miralem Pjanic'i kadroya dahil etti.
KARTAL'DA 3 EKSİK!
Siyah-beyazlılar sakatlıkları nedeniyle 3 futbolcusundan faydalanamayacak. Atiba Hutchinson, Mehmet Topal ve N'Koudou sakatlıkları dolayısıyla maç kadrosuna alınmadı.
İşte Beşiktaş'ın Sporting maçı kadrosu: