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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Sporting kadrosu açıklandı! Kartal'da 3 eksik

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda sahasında Sporting ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Atiba, Mehmet Topal ve N'Koudou kadroda yer almadı. Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlığını atlatan Boşnak yıldız Miralem Pjanic'i maç kadrosuna dahil etti. İşte Beşiktaş'ın Sporting maçı kadrosu...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 18:26 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 18:45
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Sporting kadrosu açıklandı! Kartal'da 3 eksik

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 3. maçında Portekiz ekibi Sporting ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak kritik mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. İlk 2 maçından mağlubiyetle ayrılan Kartal, saha ve seyirci avantajını kullanıp 3 puanla tanışmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu müsabaka öncesi siyah-beyazlıların kadrosu açıklandı.

PJANIC KADRODA!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakatlığını atlatan Boşnak yıldız Miralem Pjanic'i kadroya dahil etti.

KARTAL'DA 3 EKSİK!
Siyah-beyazlılar sakatlıkları nedeniyle 3 futbolcusundan faydalanamayacak. Atiba Hutchinson, Mehmet Topal ve N'Koudou sakatlıkları dolayısıyla maç kadrosuna alınmadı.

İşte Beşiktaş'ın Sporting maçı kadrosu:

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