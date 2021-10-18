Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Sporting kadrosu açıklandı! Kartal'da 3 eksik

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 3. maçında Portekiz ekibi Sporting ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak kritik mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. İlk 2 maçından mağlubiyetle ayrılan Kartal, saha ve seyirci avantajını kullanıp 3 puanla tanışmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu müsabaka öncesi siyah-beyazlıların kadrosu açıklandı.

PJANIC KADRODA!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakatlığını atlatan Boşnak yıldız Miralem Pjanic'i kadroya dahil etti.

KARTAL'DA 3 EKSİK!

Siyah-beyazlılar sakatlıkları nedeniyle 3 futbolcusundan faydalanamayacak. Atiba Hutchinson, Mehmet Topal ve N'Koudou sakatlıkları dolayısıyla maç kadrosuna alınmadı.

İşte Beşiktaş'ın Sporting maçı kadrosu: