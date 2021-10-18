BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan savunmaya ayar! Özel uyarı...

Sergen Yalçın Başakşehir maçından sonra yardımcılarıyla durum değerlendirmesi yaptı. 48 yaşındaki teknik adam, "Beşiktaş takımı bu kadar basit goller yememeli" yorumunda bulundu. Özellikle ikinci ve üçüncü gollerde savunmanın dağınıklığından ve dönen topların rakibe kaptırılmasından şikayetçi olan Yalçın'ın "Hiç beklemediğim bir oyun oldu. Oyuncularım her zamanki gibi iyi niyetle mücadele ettiler fakat bazen bu tek başına yeterli olmuyor. İkinci yarıya daha iyi başladık. Beraberlik golünden sonra da çok önemli fırsatlarımız oldu. Fakat basit goller yediğimizde maçı kurtarmak çok kolay olmuyor" diye konuştuğu belirtildi. Hocanın, savunma oyuncularıyla özel konuşmalar yaptığı da gelen haberler arasında.

SPORTİNG MAÇINA YOĞUN İLGİ

Öte yandan Sporting Lizbon karşılaşmasının biletleri dün genel satışa sunuldu. Cumartesi günü kombine sahipleri için satışa çıkan biletlere yoğun ilgi olduğu belirtildi. Biletler 175 TL ile bin 600 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.