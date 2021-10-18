Haberler Beşiktaş Milli arada yara saramadı!

Milli arada yara saramadı!

Kara Kartallar, rakiplerinin maç yaparak geçirdiği dönemi sakatlar nedeniyle sadece idmanla bitirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
Milli arada yara saramadı!

Kartal'da sakatlar iyileşti ama takım kendine gelemedi. Siyah beyazlılar hâlâ daha etkilerini hissettiği sakatlık krizi yüzünden Başakşehir maçında beklenen performansından çok uzakta kaldı. Süper Lig takımları formunu korumak için millî arayı hazırlık maçları yaparak değerlendirdi. Beşiktaş'ın 3-2 mağlup olduğu Başakşehir de bu dönemde iki hazırlık maçına çıkarken siyah-beyazlılar sadece U-19 takımıyla idman maçı yaptı. Teknik heyet sakat oyuncuların yeni iyileşmesi sebebiyle hazırlık maçına çıkmak istemedi ve bir de ekstra önlem aldı.

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