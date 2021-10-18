Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Sporting Lizbon maçı öncesi açıklamalarda bulundu!

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19 Ekim Salı akşamı Portekiz'in Sporting Lizbon takımını Vodafone Park'ta konuk edecek. Kritik mücadele öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Genel bir oyun anlayışımız var. Geçen sene de aynıydı. Bu sezon da özellikle iç sahada kendi oyun anlayışımızdan çok fazla ödün vermemeye çalışıyoruz. Dortmund maçında da hücum oynadık ve bazı riskler aldık. Sporting maçında hepimizin arzusu iyi oyun. İyi oynayan, mücadele eden ve 3 puanı alan Beşiktaş'ı görmek istiyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi kolay değil.

Uzun sakatlıktan dönen oyuncularla ilgili hemen çok fazla şey beklemeyelim. O tempoyu yakalamaları biraz süre alıyor. O yüzden bazı oyuncularla ilgili saha içinde ufak tefek problemler yaşıyoruz. Bazı oyuncuları bekletiyoruz.

Şampiyonlar Ligi maçları kolay değil. Ayrıca bu sene yaşadığımız sorunlar hiç beklediğimiz şeyler değildi. Çok ciddi sorunlar yaşadık. Sakatlıklar ritmimizi fazlasıyla bozdu. Sakatlık dönüşleriyle oyuncuların maç ritmini yakalamaları aynı şeyler değil.

Kaybedilen maçları ve yenilen golleri kesinlikle kalecilerimize bağlamıyoruz. İki kalecimiz de iyi, üçüncü kalecimiz de geliyor. Kimin oynayacağı bizim için çok fark etmiyor. Son maçta Mert'i kullandık. İki tane iyi kalecimiz var. Kaleci konusunda çok problem yaşamayız. Bizde şöyle bir mantık var, biz yenilen golleri hep kalecilere bağlıyoruz. Bu doğru bir mantık değil. Savunma ön taraftan başlar, kaleciler her zaman gol yer.

N'Koudou ve Mehmet Topal, önümüzdeki hafta takımla antrenmanlara başlayacak.

Ligin devamında toparlanacağımızı düşünüyoruz. Sporting maçını kazanmak istiyoruz, bütün konsantrasyonumuz kazanmak üzerine kurulu.

Atiba, Başakşehir maçından önce topa vururken ayağını yere vurmuş, bir problemi olduğunu söyledi, kullanmayabilirdik de ama devrede çıktı. Bir sonraki milli araya kadar olmaz diye düşünüyoruz.

Bugün kamp yapıyoruz. Normal prosedürde yapıyoruz ama bazı özel durumlar olduğunda oyuncular evde dinlensin diye yapmıyoruz. Herhalde böyle sorunlar sadece bizim ülkede oluyor. İşler biraz kötü gidince 'Kamp yapmıyor musunuz' gibi 50 tane soru ortaya çıkıyor.

Şampiyonlar Ligi istatistiklerine yaklaşmak zorundayız. Türkiye'deki istatistiklerde kalırsak Avrupa'da pek şansımız olmaz. İki lig arasındaki sorunu, oynadığımız maçlarda yaşıyoruz. Dortmund maçında bile çok mücadele ettik ama yine de yakalayamadık o seviyeyi.

Sporting'e karşı iyi mi oynarız, kazanır mıyız bilemiyorum ama iyi hazırlandık. Umarım her şey istediğimiz gibi olur.